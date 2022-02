Amsterdamse nachtclubs zetten actie door, ondanks dreiging met boetes

De gemeente Amsterdam gaat zaterdag handhaven als nachtclubs meedoen aan de protestactie 'De nacht staat op'. Burgemeester Halsema schrijft in een brief aan vertegenwoordigers van de nachtclubs dat ze een boete riskeren van 4500 euro en bij herhaling kunnen de clubs worden gesloten.

De nachtclubs in de hoofdstad laten weten de actie toch door te zetten. "We hebben nog steeds het gevoel dat we niet gehoord worden. Dan moeten we maar een boete riskeren", zegt Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs.

De boodschap van Halsema was voor De Kroon geen verrassing. "Dit calculeer je in, want we zien wat er in de rest van het land gebeurt. Hopelijk gaat Halsema uiteindelijk toch niet zover dat er daadwerkelijk boetes komen."

Landelijke actie

Verspreid door het land willen nachtclubs zaterdag tijdens 'De nacht staat op' hun deuren openen. Ze protesteren hiermee tegen de sluiting van het nachtleven sinds het begin van de coronapandemie, bijna twee jaar geleden.