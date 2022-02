Onderzoek naar rol jeugdbescherming bij gezinnen toeslagenaffaire

Twee inspecties zijn een onderzoek gestart naar de rol die de jeugdbescherming gespeeld heeft bij gezinnen die gedupeerd zijn geraakt door de toeslagenaffaire.

De Inspectie Justitie en Veiligheid bekijkt met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire ook doorwerkte in de jeugdbescherming. Ze willen meer inzicht krijgen in een mogelijk problematische aanpak van deze organisaties.

De inspecties kijken of de gedupeerde gezinnen vaker te maken hadden met de jeugdbescherming dan gezinnen die geen slachtoffer waren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte afgelopen najaar bekend dat tussen 2015 en 2019 naar schatting 1115 kinderen van gedupeerde gezinnen uit huis zijn geplaatst na uitspraak van de rechter.

Gedwongen hulp voor gezinnen

Ook richt het onderzoek zich op de factoren die een rol speelden bij het nemen van besluiten. Dat gaat niet alleen over de uithuisplaatsing van kinderen, maar bijvoorbeeld ook over het ontnemen van de ouderlijke macht.

In Nederland kan de overheid ingrijpen bij kwetsbare gezinnen en ze gedwongen hulp geven. Als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken of ouders uit de ouderlijke macht zetten. Dit wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermingsorganisatie.

De gedupeerde gezinnen worden persoonlijk betrokken in het onderzoek. De inspecties denken tot eind dit jaar met het onderzoek bezig te zijn.