Smokkelaar met qat opgepakt in Eindhoven

Bij een controle op Eindhoven Airport heeft de douane gistermiddag 16 kilo qat aangetroffen in de koffer van een Somalische man. Hij is opgepakt, meldt Omroep Brabant.

Qat is een plantaardig product met een (licht) stimulerende werking, dat in Nederland wordt gezien als drug.

In landen als Somalië, Jemen of Ethiopië is qat net zo populair als koffie bij ons en kauwen veel mensen dagelijks op de blaadjes. Dat gebeurt al sinds de dertiende eeuw. Ook bij Somalische vluchtelingen in Nederland is het gebruik wijdverbreid.

Gering risico

In 2007 schreef het RIVM dat "qat een gering risico vormt voor de gezondheid van de gebruiker en geen noemenswaardig risico oplevert voor de Nederlandse samenleving. Daarom is er geen aanleiding om het gebruik van qat te verbieden."

Toch staat qat sinds 5 januari 2013 op lijst II van de Opiumwet en is de verkoop verboden.