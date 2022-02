Enorme zwarte diamant 'uit de ruimte' geveild voor 3,7 miljoen euro

Een mysterieuze zwarte diamant is op een veiling in Londen geveild voor 3,7 miljoen euro. Veilinghuis Sotheby's verwachtte een opbrengst tot ruim 5 miljoen euro, maar het bieden stokte net boven de geschatte minimumwaarde.

Sotheby's heeft niet bekendgemaakt wie de diamant heeft gekocht, maar meldde wel dat de koper afrekent in cryptovaluta. Internetondernemer Richard Heart twitterde later dat hij de steen heeft gekocht om zijn eigen cryptomunt te promoten.

De geslepen steen is de grootste zwarte diamant ter wereld en bovendien de grootste geslepen diamant. Hij weegt 555,55 karaat (zo'n 111 gram) en heeft de grootte van een computermuis.

De steen wordt het Enigma genoemd, omdat er over zijn herkomst veel onbekend is. Sotheby's meldde dat de verkoper hem 20 jaar in bezit had, maar waar hij voordien vandaan kwam is niet bekend. Dit soort diamanten is alleen in Brazilië en de Centraal-Afrikaanse Republiek gevonden.

Meteoriet

Bovendien is niet helemaal duidelijk hoe de steen precies is gevormd. miljoenen jaren geleden. Omdat de diamant een mineraal bevat die in meteorieten voorkomt, denkt men dat hij misschien is ontstaan door de druk en hitte van een inslag. Ook is het mogelijk dat de hele steen uit de ruimte komt.