Door Interpol gezochte Nederlander opgepakt in Panama

Een Nederlandse crimineel is aangehouden in Panama. De man werd op de luchthaven van Tocumen in Panama City opgepakt nadat ambtenaren van de Panamese immigratiedienst hadden ontdekt dat er een arrestatiebevel van Interpol tegen hem was uitgevaardigd.

De man was op doorreis van de Dominicaanse Republiek naar Jamaica. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval, diefstal met geweld en geweldpleging, schrijven Panamese media. Niet duidelijk is waar en wanneer hij die misdaden zou hebben gepleegd.