Verdachte oorlogsmisdrijven in gevangenis Kabul volgende week voor rechter

Volgende week begint in Den Haag het proces tegen een 76-jarige man die verdacht wordt van het plegen van oorlogsmisdrijven in Afghanistan. Volgens het Openbaar Ministerie was Abdul R. in de jaren 80 commandant en hoofd politieke zaken van een gevangenis in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

In de gevangenis Pul-e-Charkhi zijn onder leiding van R. mensen ten onrechte vastgezet, stelt justitie. Ook zouden gevangenen zijn geschopt, geslagen, gemarteld en geëxecuteerd.

R. kwam in 2001 naar Nederland. Vermoedelijk heeft hij zich onder een valse naam laten inschrijven. Later kreeg hij de Nederlandse nationaliteit en kwam hij in Kerkrade te wonen. Daar werd hij in 2019 gearresteerd. Na zijn arrestatie heeft R. volgens 1Limburg altijd volgehouden dat er sprake was van persoonsverwisseling.

Oorlog

In de jaren 80 werd Afghanistan geleid door communistische machthebbers die aangestuurd werden door de Sovjet-Unie. Nadat de Sovjet-Unie het land was binnengevallen kwam een vluchtelingenstroom van miljoenen Afghanen naar Pakistan en Iran op gang. Meer dan 1,5 miljoen mensen verloren het leven.