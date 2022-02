'Aantal verdachten terrorismezaak België was al in beeld in andere dossiers'

Een aantal verdachten die gisteren in België werden opgepakt vanwege terrorismeverdenkingen waren al bij de politie in beeld voor andere zaken. Dat melden Belgische media, waaronder Het Nieuwsblad. In totaal werden in en rond Antwerpen dertien mannen aangehouden.

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie maakten ze zich schuldig aan "activiteiten van een terroristische groep". De verdachten kwamen volgens het federaal parket in beeld "binnen het salafistisch-jihadistische milieu en het doel van deze actie was om de activiteiten van deze groep verder in kaart te brengen".

Er zouden nog geen concrete aanslagplannen zijn geweest; de organisatie zou nog in oprichting zijn. Een bron bij justitie maakt in De Morgen de vergelijking met de radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium, die bijna tien jaar geleden werd opgeheven. De leider daarvan werd veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Kluis met bitcoins

Twee van de verdachten zijn volgens Belgische media vorige maand ook al aangehouden voor een overval in Hoboken, niet ver van Antwerpen. De overvallers hadden het mogelijk gemunt op een digitale kluis met miljoenen aan bitcoins, om daarmee hun organisatie te financieren. Een van die overvalverdachten, een man van 22, zou in 2016 ook al zijn opgepakt bij een aanslagcomplot tegen politicus Filip Dewinter van Vlaams Belang, een uiterst rechtse partij.

Bij dat complot kwam ook een andere man die nu is aangehouden in beeld. Het zou gaan om een man van 24 die ook op de OCAD-lijst stond, een overzicht van personen die een extremistische of terroristische dreiging kunnen vormen voor België. Deze Zakaria El A. werd in 2015 bij de Turkse grens opgepakt toen hij onderweg was naar Syrië. Hij kreeg daarvoor drie jaar voorwaardelijke celstraf.