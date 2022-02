Lid van Parkstadbende had cryptotelefoon in de gevangenis

Een van de leiders van de Limburgse Parkstadbende had na zijn veroordeling in de gevangenis de beschikking over een versleutelde telefoon. Romano M. (25) uit Heerlen communiceerde via EncroChat met mensen buiten de muren over drugshandel en autodiefstallen. M. zat op dat moment een celstraf van vijf jaar uit.

M. is in 2019 veroordeeld voor zijn aandeel in de Parkstadbende en zat na zijn veroordeling maandenlang in de PI in Sittard. Hij was er in geslaagd een cryptotelefoon naar binnen te smokkelen.

Smokkelwaar in bajes

L1 ontdekte vorig jaar al dat in de PI in Sittard op grote schaal drugs en telefoons bij gevangenen terechtkwamen. In december vorig jaar arresteerde de politie een gevangenismedewerker op verdenking van het binnensmokkelen van drugs en telefoons.

M. chatte met zijn telefoon "vrijuit over drugshandel en het stelen van auto's", meldt L1. Hij wees anderen op dure auto's die te koop stonden en eventueel gestolen konden worden.

De Heerlenaar was ondertussen tegen zijn jarenlange celstraf in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof schortte M.'s hechtenis op in afwachting van diens hoger beroep. Dat dient in mei.

De Limburger pakte na zijn voorlopige vrijlating de draad weer op. Alleen wist hij niet dat opsporingsdiensten er in 2020 in waren geslaagd zijn eerdere versleutelde berichten te kraken.

Nieuwe zaak tegen M.

Of de tips die M. via EncroChat in de gevangenis gaf daadwerkelijk hebben geleid tot strafbare feiten, heeft justitie vooralsnog niet kunnen bewijzen.

Wel is er sinds Romano M. op vrije voeten kwam dna van hem gevonden in een gestolen Audi RS3. De Heerlenaar is daarvoor ook aangehouden, maar de rechter vond dit niet voldoende om hem in voorarrest te houden.

De Parkstadbende pleegde in de regio Heerlen en Brunssum jarenlang woninginbraken en autodiefstallen en hield zich bezig met heling en witwassen. In 2017 werd de bende opgerold.

Samen met zijn broertje Marciano (20) en medeverdachten Bob P. (20), Tevon de B. (21) en Justin de H. (28) wordt Romano M. nu verdacht van het stelen en helen van auto's en het vormen van een criminele organisatie.