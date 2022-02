WHO: rijke landen moeten over de brug komen voor coronabestrijding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept rijke landen op om snel meer geld vrij te maken voor de coronabestrijding in arme landen. Dan kan er dit jaar een einde komen aan corona als wereldwijde noodsituatie, zegt de WHO.

De organisatie heeft geld nodig voor het project ACT-Accelerator, dat erop gericht is om de ongelijkheid bij de coronabestrijding tussen rijk en arm te verkleinen. Het gaat daarbij om onder meer tests, behandelingen tegen corona en beschermingsmiddelen. Voor vaccins werd in het voorjaar van 2020 het Covax-programma opgezet.

De WHO heeft voor het project tot en met september 23,4 miljard dollar nodig, maar de teller staat pas op 800 miljoen. Slechts zes landen hebben met hun bijdrage voldaan aan de criteria, zegt de WHO. Het gaat om Canada, Duitsland, Koeweit, Noorwegen, Saudi-Arabië en Zweden.

Nauwelijks tests en vaccins in arme landen

De Wereldgezondheidsorganisatie wijst erop dat er sinds het begin van de pandemie nauwelijks is getest in arme landen. Wereldwijd zijn meer dan 4,7 miljard coronatests uitgevoerd, waarvan zo'n 22 miljoen in lage-inkomenslanden.

Via het Covax-programma werd vorige maand het miljardste vaccin afgeleverd, maar er is nog meer nodig. In arme landen heeft slechts 10 procent van de mensen een dosis van een coronavaccin ontvangen.

Het is niet voor het eerst tijdens deze pandemie dat de WHO rijke landen oproept om solidair te zijn met minder welvarende landen. De organisatie wijst er daarbij vaak op dat de pandemie langer kan duren als arme landen achterblijven met vaccineren, onder meer doordat nieuwe virusvarianten dan meer kans krijgen om zich snel te ontwikkelen en verspreiden.

Een tekort in vaccins is niet de enige reden dat het prikken in arme landen niet goed verloopt, zag correspondent Elles van Gelder in november in Malawi: