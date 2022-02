Wekdienst 9/2: Tweede Kamer praat over abortuspil • Shorttrackers in actie

Wat heb je gemist?

Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd, is behaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 procent lager dan in 1990, zo blijkt uit de definitieve cijfers uit de emissieregistratie van het CBS en het RIVM.

Lang was het onduidelijk of het Urgenda-doel door Nederland gehaald zou worden. In 2020 moest de uitstoot van CO2 en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde ten minste met 25 procent zijn verminderd. De Hoge Raad bepaalde dat eind 2019 in een zaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda.