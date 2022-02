Prominente Republikein McConnell oneens met straffen voor partijleden

De leider van de Republikeinse Partij in de Amerikaanse Senaat is het niet eens met het besluit van zijn partij om twee prominente vertegenwoordigers te bestraffen. Volgens Mitch McConnell is het niet de taak van de partij om te ageren tegen standpunten van de eigen leden, zei hij op een persconferentie.

Vorige week nam het belangrijkste partijorgaan, de Republican National Committee (RNC), met grote meerderheid een resolutie aan waarmee Republikeinen Liz Cheney en Adam Kinzinger feitelijk steun binnen de partij voor een eventuele herverkiezing kunnen vergeten.

Capitoolbestorming

De twee, beiden lid van het Huis van Afgevaardigden, zitten als enige Republikeinen in de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar.

Ook stemden zij beiden na die actie van aanhangers van voormalig president Trump voor het afzetten van de president. Trump had de bestormers volgens hen opgehitst. Kinzinger en Cheney werd in de resolutie van de RNC beschuldig van "deelname aan een door Democraten geleide vervolging van burgers die een legitiem politiek debat nastreefden".

Veroordelingen zijn verstomd

Kort na de Capitoolbestorming werd de bestorming binnen de Republikeinse Partij nog unaniem sterk veroordeeld. Die geluiden zijn de afgelopen tijd verstomd.

Senaatsleider McConnell benadrukte in zijn persconferentie de bestorming als een "gewelddadige opstand" te zien, met als doel het voorkomen van de vreedzame machtsoverdracht "na legitiem bekrachtigde verkiezingen".