Belgische politie pakt dertien verdachten op vanwege terreurverdenkingen

De Belgische politie heeft vanochtend dertien mensen opgepakt in een onderzoek naar een terreurgroep in Antwerpen. De dertien werden opgepakt bij huiszoekingen op verschillende adressen in Antwerpen en omstreken.

De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan "activiteiten van een terroristische groep", zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Belgische media melden dat het gaat om een groep in het salafistisch jihadistisch milieu. Bij de operatie waren zo'n honderd agenten betrokken.

De Belgische omroep VRT schrijft dat de huiszoekingen plaatsvonden in Hoboken, Borsbeek en Borgerhout. Dat zijn drie districten van Antwerpen. Onduidelijk is of er spullen in beslag zijn genomen.

Volgens de omroep waren er nog geen concrete terreurplannen en heeft justitie vroegtijdig ingegrepen. Een rechter bepaalt later of de dertien langer zullen worden vastgehouden.