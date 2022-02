VPRO trekt muziekdocumentaire terug om tweet over grensoverschrijdend gedrag

De VPRO trekt de achtdelige muziekdocumentaire Villa da Musica terug naar aanleiding van een tweet over grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende die meewerkte aan het programma. De tweet werd verstuurd door een toenmalig redacteur/presentatrice, meldt de omroep.

"In de tweet geeft zij aan het ongepast te vinden dat 3voor12 (muziekwebsite van de VPRO) de komende weken het werk eert van een man die zijn positie als leidinggevende in die periode bij de VPRO misbruikte", staat in een persverklaring. De omroep zegt een gesprek te hebben gehad met de oud-redacteur en daarop te hebben besloten de serie niet uit te zenden. "Mede omdat de desbetreffende eindredacteur een prominente rol in de nieuwe serie heeft", zo staat te lezen.

Villamedia, vakblad voor de journalistiek, meldt dat het gaat om een tweet waarin onder meer staat: "Fijn dat 3voor12 zich keert tegen seksueel wangedrag in de muzieksector. Maar jullie eren de komende weken wel het werk van een man die zijn positie als leidinggevende misbruikte."

Naam niet bekendgemaakt

De VPRO laat verder weten het te "betreuren" dat er bij de omroep sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag en dat "betrokkenen daar nog steeds last van ondervinden". De omroep heeft de naam van de leidinggevende in kwestie niet bekendgemaakt.

In Villa da Musica wordt teruggeblikt op muziekdocumentaires die de VPRO in de jaren 80 en 90 heeft gemaakt. Het gaat onder meer over documentaires over artiesten als Nick Cave en Red Hot Chili Peppers.