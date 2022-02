Israël doodt drie Palestijnse militanten op Westelijke Jordaanoever

Correspondent Ties Brock: "Het incident van vandaag is hevig en het geweld vindt midden in de stad plaats, maar het komt niet helemaal uit de lucht vallen. De afgelopen weken en maanden komt het regelmatig tot geweld op de Westelijke Jordaanoever. Zo werd in december een Israëlische kolonist in het gebied doodgeschoten bij een Palestijnse aanval, en zijn er meerdere Palestijnen gedood door het Israëlische leger bij demonstraties en clashes.

Toch is de dood van de drie mannen vandaag opvallend, vooral vanwege de manier waarop het gebeurde. Het komt weliswaar vaker voor dat Israël Palestijnen doodt die het als terroristen beschouwt, maar in veel gevallen gebeurt dat 's nachts.

Wat dat betreft is het incident vandaag uitzonderlijk: de mannen werden gedood op klaarlichte dag, midden in een Palestijnse stad en door een Israëlische undercover-eenheid die zich verplaatste in burgervoertuigen: een taxibusje en een bestelauto. Voor Israël is dit een succesvolle actie waarbij het drie terroristen heeft uitgeschakeld, maar veel Palestijnen zullen de mannen betreuren als omgekomen vrijheidsstrijders."