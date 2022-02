Airfryer, matcha en klimaatdrammer nieuw in Dikke Van Dale

Bodyshaming, airfryer, covid en streetfood: een greep uit de duizenden nieuwe woorden die de Dikke van Dale in de nieuwe editie van het woordenboek opneemt.

Van alle nieuwe woorden is 10 procent afkomstig uit het Engels. Die woorden zijn volgens de Dikke van Dale zo ingeburgerd dat ze in het woordenboek worden opgenomen.

Ook woorden uit onder meer het Berbers, Chinees, Deens, Japans, Arabisch, Spaans en Turks zijn toegevoegd. Zoals het Japanse groene theepoeder matcha of de Arabische pasta tahina. Ook dolmus, dat busje betekent in het Turks, komt in de nieuwe editie van het woordenboek voor.

Superverspreider en klimaatdrammer

Deze 16e editie komt 22 maart uit en bevat ook coronagerelateerde woorden, zoals superverspreider. Andere nieuwkomers hebben te maken met andere actuele onderwerpen zoals het klimaat (klimaatdrammer) en sociale media (influencer).

"Deze woorden laten zien dat de samenleving verandert en dat daarbij nieuwe woorden ontstaan", zeggen de samenstellers.

Genderneutraal

In de nieuwe editie hebben 15.000 woorden een genderneutrale aanduiding, maakte de Dikke Van Dale eerder bekend. Deze woorden zijn voorzien van m/v én x. Een voorbeeld is 'de minister'; dat woord wordt voortaan aangeduid met m/v/x. Naar dit soort woorden kan worden verwezen met hij, zij of een non-binair voornaamwoord als die of hen, aldus de Dikke van Dale.

Volgens de woordenboekmaker kan non-binariteit in de 21e eeuw niet worden genegeerd. "Als de Dikke Van Dale een woordenboek voor iedereen wil zijn, waarin elke Nederlandstalige zich kan herkennen, dan mag de x in de (m/v/x) niet ontbreken."