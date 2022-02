Restaurant Roosendaal twee maanden dicht na drie aanslagen in korte tijd

Een Turks restaurant in Roosendaal waar zondag zwaar vuurwerk door een ruit naar binnen werd gegooid, wordt per direct gesloten en blijft twee maanden dicht. Dat heeft de burgemeester na overleg met het Openbaar Ministerie besloten, vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde. Het was dit weekend de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit was van een vuurwerkaanslag.

"De incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van het restaurant ernstig aangetast", zo laat de gemeente weten.

Zondagochtend rond 06.30 uur gooiden twee nog onbekende daders het vuurwerk door een ruit aan de voorkant van het pand. Daarop volgde een explosie en brak er brand uit. Ook de achterkant van het pand raakte ernstig beschadigd.

Burgemeester Van Midden laat weten goed te begrijpen dat het voor een ondernemer ernstig is als zijn bedrijf wordt gesloten, zeker in een tijd waarin coronamaatregelen gelden. "Het gaat mij echt om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de omwonenden en andere ondernemers aan de Rembrandtgalerij. We zien in een korte tijd een escalatie van de gebeurtenissen. Ik ben in afwachting van het politieonderzoek. Op basis daarvan beslis ik of er aanvullende maatregelen nodig zijn."

Vraagtekens

De eigenaar van het restaurant liet eerder aan Omroep Brabant weten erg geschrokken te zijn van de aanslag. Maar wie het gedaan zou hebben en waarom, weet hij niet. "Ik weet echt niet waar het vandaan komt, ik zit ook nog met vraagtekens."

Het restaurant werd in januari al twee keer eerder getroffen door aanslagen met vuurwerk. In de nacht van 2 op 3 januari mislukte een aanslagpoging. Een onbekende plakte explosieven tegen het raam, maar ging ervandoor toen er een voetganger aankwam.

Anderhalve week later, op 13 januari, werd opnieuw zwaar vuurwerk tegen de ruit bevestigd. Deze aanslag veroorzaakte wel veel schade aan de horecazaak.