'Poetin onderneemt voorlopig geen militaire actie aan grens Oekraïne'

De Russische president Poetin heeft met zijn Franse evenknie Macron afgesproken dat hij voorlopig geen militaire actie onderneemt aan de grens met Oekraïne. Dat zouden de twee gisteren hebben afgesproken bij een bespreking in Moskou, melden bronnen rond Macron aan correspondent Frank Renout. Het zou een eerste stap kunnen zijn in de deëscalatie van spanningen aan de Russisch-Oekraïnse grens.

Poetin zou ook toegezegd hebben dat hij Russische troepen uit Belarus terugtrekt als de militaire oefening in dat gebied voorbij is. Poetin heeft hier zelf na de ontmoeting met Macron niets over gezegd, maar een woordvoerder van het Kremlin zegt vandaag dat de Russen niet van plan waren om na de oefening van 10 tot 20 februari in Belarus te blijven. Daarom is er volgens hem ook geen sprake van een toezegging. Bij eerdere oefeningen bij de Oekraïense grens bleven wel troepen achter. De woordvoerder benadrukt verder dat Frankrijk en Rusland niet in staat zijn om afspraken te maken in dit conflict.

Poetin en Macron hadden gisteren een ontmoeting van zes uur in het Kremlin. Aanleiding voor het gesprek zijn de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen. De Russen zijn met meer dan 100.000 militairen aanwezig bij de Oekraïense grens. Het land wil onder meer de garantie dat Oekraïne nooit NAVO-lid wordt. Ook eist Moskou dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die in de Koude Oorlog onder de Russische 'invloedssfeer' vielen. Komt die garantie er niet, dan wordt volgens president Poetin opgetreden.

Over het conflict wordt al weken op het hoogste diplomatieke niveau gesproken. Macron is vandaag in Kiev, waar hij in gesprek gaat met president Zelensky. Na afloop spreekt hij ook met de Poolse president Duda en de Duitse bondskanselier Scholz.

Scholz bij Biden

Gisteren reisde Scholz naar Washington voor een afspraak met president Biden. De Amerikanen uitten sinds het begin van de Oekraïne-crisis stevige taal richting Rusland. Biden hamerde er bij een gezamenlijke persconferentie op dat gaspijpleiding Nord Stream 2 van de baan is als Rusland besluit Oekraïne binnen te vallen.

De gaspijpleiding is de Amerikanen van begin af aan een doorn in het oog. Europa zou daarmee te afhankelijk worden van Russisch gas. Los van de invloedsfeer van Rusland heeft de VS daarbij ook een financiële prikkel; ze zouden veel liever zelf hun vloeibare gas naar Europa exporteren.

Scholz was volgens journalisten tijdens de persconferentie opvallend terughoudend in zijn uitspraken over Nord Stream 2. Hij nam de naam van de gaspijpleiding niet een keer in de mond. Hij benadrukte "het belang van samenwerking" en zei dat Rusland de boodschap heeft begrepen."