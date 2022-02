Overheid VS moet 201 miljoen euro betalen aan slachtoffers bloedbad Texas

De Amerikaanse staat moet omgerekend ruim 201 miljoen euro betalen aan de slachtoffers van een aanslag in Texas. In 2017 schoot een oud-militair 26 mensen dood in een kerk. De rechter houdt de overheid medeverantwoordelijk voor het bloedbad.

De schutter kon zijn wapens voor de aanslag kopen door een fout van de luchtmacht. Devin Kelley was in 2012 door een militaire rechtbank veroordeeld wegens huiselijk geweld. Hij had ook zijn meerderen bij de luchtmacht met de dood bedreigd, maar zijn voormalige werkgever had verzuimd zijn strafblad te registreren.

Semi-automatisch geweer

Kelley mocht wettelijk gezien dus geen wapens meer bezitten, maar kon door de administratieve fout toch een semi-automatisch geweer en pistolen aanschaffen. Daarom moet de staat een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de aanslag, oordeelt een federale rechter.

"Het verlies en de pijn voor deze families is immens", zegt rechter Rodriguez. De 230 miljoen dollar wordt verdeeld over zo'n 80 personen.

Aanslag op zondag

Kelley opende op zondag 5 november 2017 het vuur in de First Baptist Church van Sutherland Springs. Gekleed in het zwart schoot hij tientallen mensen neer. Naast de 26 dodelijke slachtoffers raakten 22 mensen gewond. Uiteindelijk schoot Kelley zichzelf door het hoofd na de schietpartij.

In 2012 was de toen 21-jarige man ontsnapt van een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. Kelley was op die afdeling geplaatst, omdat hij zijn toenmalige vrouw en stiefzoon ernstig had mishandeld. Ook had hij daarvoor geprobeerd wapens binnen te smokkelen op de luchtmachtbasis in New Mexico waar hij was gestationeerd.