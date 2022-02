Topadviseur van Biden neemt ontslag vanwege zijn wangedrag naar collega's

Een topadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden, Eric Lander, heeft zijn ontslag ingediend. De wetenschapper kwam onder vuur te liggen nadat bekend was geworden dat hij zijn collega's "respectloos en vernederend" behandelt.

Het problematische gedrag van Lander is in een intern onderzoek van het Witte Huis naar voren gekomen. Bidens woordvoerder Jen Psaki maakte zijn opstappen bekend: "De president heeft de ontslagbrief van Eric Lander met dankbaarheid aanvaard", zegt ze in een verklaring waarover Amerikaanse media berichten.

Ook Lander zelf erkent dat hij fout zat. Hij heeft in een ontslagbrief zijn excuses aangeboden: "Ik ben er kapot van dat ik oud- en huidige collega's pijn heb gedaan door de manier waarop ik met ze heb gesproken", schrijft hij. "Het is duidelijk dat de dingen die ik zei, en de manier waarop ik ze zei, soms grensoverschrijdend, respectloos en vernederend waren, zowel voor mannen als voor vrouwen."

'Schelden, kleineren, uitlachen'

Het onderzoek is weken geleden afgerond, maar kwam pas aan het licht toen de Amerikaanse nieuwssite Politico het pesterige gedrag van de 65-jarige Lander onthulde. Een klacht van voormalig adviseur Rachel Wallace bracht de bal aan het rollen; ze beschreef hoe Lander wraak nam op personeel dat zich uitsprak of vragen stelde door hen "uit te schelden, te kleineren of uit te lachen in het bijzijn van collega's". Ze zei dat "talloze vrouwen" door zijn gedrag "in tranen, getraumatiseerd, kwetsbaar en geïsoleerd" waren.

Volgens het onderzoek van het Witte Huis was er geen sprake van discriminatie op basis van gender.

Fatsoen en respect

Amerikaanse media zetten vraagtekens bij de aanpak van het Witte Huis en waarom Lander niet meteen is weggestuurd. Biden beloofde op zijn eerste dag als president dat hij pestgedrag hard zou aanpakken, omdat "fatsoen en respect" in de vier jaar onder Trump volgens hem zou ontbreken. "Als je met mij werkt en ik hoor dat je een andere collega respectloos behandelt ontsla ik je op staande voet", zei hij.

Lander is wiskundige en geneticus en adviseert het Amerikaanse kabinet onder meer op het gebied van kankeronderzoek. Hij was sinds januari 2021 directeur van het bureau voor Wetenschaps- en Technologiebeleid en had dezelfde status als kabinetsleden in de regering van Biden.