Filmklassieker 'Fight Club' heeft (na veel kritiek) originele einde terug in China

Niet de eerste keer dat dit gebeurt

Het is onduidelijk of de slotscène op verzoek van de Chinese overheid was aangepast, maar het staat vast dat in China vaker delen van films worden aangepast, zowel in de bioscoop als op streamingplatforms als Tencent Video en IQIYI.

"De populaire cultuur in China moet aan veel eisen voldoen", vertelde sinoloog Manya Koetse eerder daarover. "Dingen liggen snel gevoelig, bijvoorbeeld op het vlak van politiek, cultuur of seksualiteit. Dan vinden de autoriteiten het bijvoorbeeld vulgair." Een recent voorbeeld is Bohemian Rhapsody, de film over de Britse band Queen waarin ook de homoseksuele geaardheid van zanger Freddy Mercury een rol speelt. "Er zijn in China één à twee minuten uit die film gehaald", zegt Koetse. "Dat waren scènes met drugsgebruik en zoenende mannen."

In China zien meerdere instanties toe op de inhoud van films en series die op de markt komen. Ze vallen veelal onder de publiciteitsafdeling van de Communistische Partij. Onder meer scènes met homoseksualiteit, pornografie of kritiek op Chinese leiders worden geweerd.

Er zijn meer voorbeelden van filmscènes die niet (of nauwelijks) door de Chinese ballotagecommissie kwamen, zegt Koetse. In Mission Impossible III loopt Tom Cruise langs een hotel in Shanghai waar wasgoed buiten hangt - "dat zou een slecht beeld van China geven". In de Bondfilm Skyfall wordt een Chinese agent vermoord - "geschrapt, dat vonden ze niet leuk".