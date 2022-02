Vermiste kleuter levenloos aangetroffen in treintunnel Antwerpen

Een kleuter van 5 jaar is vanmiddag dood gevonden in een treintunnel van station Antwerpen-Centraal in België. Kort daarvoor was het jongetje als vermist opgegeven nadat hij was verdwenen in de buurt van het station.

Vlaamse media melden dat het kind is aangereden door de trein. De autoriteiten gaan vooralsnog uit van een tragisch ongeluk. Door de aanrijding is het treinverkeer rondom Antwerpen ernstig ontregeld.

Ook in de avond rijden de treinen nog met vertraging. Dat heeft te maken met het onderzoek naar de dood van het kind. Het is nog niet bekend wanneer de treinen weer volgens schema rijden.