Waarom Duitsland zo terughoudend is over Rusland

Die hardere lijn was al veel eerder merkbaar bij de andere partijen in de regeringscoalitie. Annalena Baerbock is namens De Groenen minister van Buitenlandse Zaken. Zij heeft zich in het verleden vaak zeer kritisch over Nord Stream 2 uitgelaten en had in haar eerste maanden als minister soms zichtbaar moeite om de Duitse regeringspositie hierin te verdedigen.

Tijdens een bezoek aan haar Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in Moskou liet ze zich in niet mis te verstane woorden uit: "Wij hebben herhaaldelijk benadrukt dat wanneer energie als wapen wordt ingezet, dit gevolgen heeft voor deze pijpleiding."

Ook de derde coalitiepartij, de FDP, zit op een strengere lijn dan bondskanselier Scholz. De liberalen vinden dat Duitsland best meer zijn economische spierballen mag tonen aan Moskou. Duitsland hecht weliswaar zeer aan de levering van Russisch gas, maar andersom is die economische afhankelijkheid er ook. In 2020 importeerde Rusland voor maar liefst 23 miljard euro aan Duitse producten, waaronder Duitse machines, auto's en medicijnen. Dat geeft Berlijn wel degelijk een stevige positie aan een onderhandelingstafel met Poetin.