FvD-kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Eindhoven bedreigde Kamerlid

Forum voor Democratie start een onderzoek naar uitingen op sociale media van Jan van Eerd, kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven voor die partij.

Van Eerd heeft zich op Twitter in 2020 en 2021 negatief uitgelaten over verschillende politici, meldt Omroep Brabant. De nummer twee van de kieslijst van Forum voor Democratie bedreigt, op een inmiddels verwijderde Twitteraccount, Tuhanan Kuzu van Denk. Verder noemt hij minister Hugo de Jonge een "seriemoordenaar" en vergelijkt hij de voormalige minister van Volksgezondheid met de Duitse oorlogsmisdadiger Josef Mengele.

Reactie Forum voor Democratie

Een woordvoerder van de landelijke FvD zegt in een reactie dat bij de screening van Van Eerd de uitingen op Twitter niet naar voren zijn gekomen. "Het zou gaan om verwijderde tweets, die dus niet meer bestaan. Aangezien de tweets voor ons daarmee ook niet terug te vinden zijn, kunnen we geen conclusies trekken voordat we dit uitgebreider hebben onderzocht."

De partij zegt met Van Eerd te gaan praten om vast te stellen wat er precies is gebeurd. "Maar we werken niet mee aan trial by media. Als inderdaad blijkt dat er bedreigende teksten zijn geuit, dan nemen we daar als partij als vanzelfsprekend afstand van."

Over Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu schrijft Van Eerd in 2020: "Je mag kiezen: je gaat zelf weg of we trappen je weg." Hugo de Jonge noemt hij een "seriemoordenaar", "prikpooier" en een "minderwaardig mens". Ook premier Rutte wordt door Van Eerd een minderwaardig mens genoemd. En over viroloog Marc van Ranst en RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt hij: "Zij vormen de Mengele Maatschap."

'Toetsenbordterrorist'

Tunahan Kuzu zegt in een reactie dat Forum voor Democratie bij incidenten steeds beweert geen racistische of discriminerende partij te zijn. "Maar keer op keer blijkt het tegendeel. Daar is dit ook weer een voorbeeld van."

Volgens Kuzu blijkt uit de kandidaatstelling van Van Eerd "dat Forum voor Democratie zijn screeningsbeleid niet op orde heeft. Deze man blijkt een toetsenbordterrorist te zijn, dat is tot daaraan toe. Maar dat deze toetsenbordterrorist nu volksvertegenwoordiger wil worden, maakt het nog wel een stuk kwalijker."

Reactie woordvoerder Jorritsma

Ook de Eindhovense burgemeester John Jorritsma was doelwit van Van Eerd. Een woordvoerder van Jorritsma zegt dat er vooralsnog niets met de uitspraken van Van Eerd wordt gedaan. "Als we denken dat iemand strafbaar iets heeft gedaan, dan kunnen we natuurlijk aangifte doen. We wachten eerst af hoe de gemeenteraadsverkiezingen gaan verlopen."

Forum voor Democratie is nu niet vertegenwoordigd in de Eindhovense raad.