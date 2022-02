Advocaat: mijn cliënt verzon oorlogsmisdrijven in Suriname

Justitie kwam L. op het spoor nadat zijn vrouw zich had gemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zij zou de dienst hebben ingelicht over de daden van haar man tijdens zijn diensttijd in het leger. De vrouw zou hebben verteld dat haar echtgenoot in 1987 twee kinderen had gedood. Ook zegt het OM dat de man zelf meermaals heeft gezegd dat hij in het Nationaal Leger zat en mensen heeft gedood.

Advocaat: het zijn hersenspinsels

De advocaat van L., Gerald Roethof, herhaalde in de rechtszaal dat de man die verhalen heeft verzonnen omdat hij al lange tijd aan harddrugs verslaafd is en aan een posttraumatische stressstoornis lijdt. "Het gaat om verzinsels van hem waarmee hij zijn voordeel heeft willen doen", zei Roethof. Het ging bijvoorbeeld om het moment waarop hij een uitkering probeerde te krijgen. Roethof spreekt van hersenspinsels van zijn cliënt, in plaats van bekentenissen.

Het OM zegt naast getuigenverklaringen over foto's van L. in legeruniform te beschikken. Maar volgens de advocaat kon het OM niet goed onderbouwen dat de man echt een commando in het leger is geweest en de misdaden heeft gepleegd.

De advocaat vroeg de rechtbank aanvankelijk om de zaak niet door te zetten omdat de veronderstelde misdaden in Suriname zijn gepleegd en niet in Nederland. De rechtbank ging hier niet in mee. Het OM had op zijn beurt de rechters gevraagd om L. verder te onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank wees dat voor nu af, maar bepaalde wel dat de man voorlopig vast moet blijven.