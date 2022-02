Vijftien maanden cel voor man die met shovel op persfotograaf inreed

De man die april vorig jaar in Lunteren met een shovel een persfotograaf in een auto de sloot in duwde, is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was er geen sprake van poging tot doodslag. Wel heeft de man zich schuldig gemaakt aan vernieling en poging tot zware mishandeling.

De fotograaf wilde foto's maken van een autobrand bij een boerderij waar de 34-jarige verdachte aan het werk was. De komst van de fotograaf wekte de woede van de aanwezigen. Er ontstond een dreigende situatie waarbij er met stokken op de auto werd ingeslagen.

Uiteindelijk duwde de verdachte met een shovel de fotograaf en zijn vriendin met auto en al de sloot in. Het voertuig kwam uiteindelijk ondersteboven in de sloot terecht en de brandweer moest het stel bevrijden. Beiden raakten licht gewond.

Dashcambeelden van het slachtoffer laten zien hoe zijn auto vorig jaar in het water werd geduwd: