Podcast De Dag: de risico's van beleggen in tech

Meta, het moederbedrijf van Facebook, leed vorige week het grootste verlies van een bedrijf op de beurs ooit. Amazon maakte twee dagen later juist een van de grootste stijgingen ooit mee. In combinatie met de scherpe koersval van veel andere techbedrijven rijst de vraag: kijken we hier naar een barstende techbubbel?

Hoogleraar financiële markten en hoofd beleggingen bij de Rabobank Mary Pieterse Bloem vertelt in podcast De Dag hoe en waarom beleggers kritischer worden op techbedrijven en hun groeiverwachtingen. Met beleggen in tech zit je niet meer, zoals lang gedacht is, altijd goed.

