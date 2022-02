Politie: vijf aangiftes en twintig meldingen in Voice-zaak

Bij de politie zijn tot nu vijf aangiftes gedaan tegen medewerkers van The Voice of Holland in verband met mogelijk strafbare zedenfeiten. Ook zijn er twintig meldingen gedaan.

De politie kwam met een tussenbalans, iets meer dan twee weken na de onthullingen in de online aflevering van BOOS over The Voice. Vanwege de privacy van de betrokkenen geeft de politie verder geen details, die verder benadrukt dat ook de komende tijd slachtoffers met hun verhaal bij de politie terechtkunnen.

De aangiftes zijn al eerder in de media gemeld. Twee vrouwen deden aangifte tegen Ali B. Een van hen, een ex-deelnemer van de talentenshow, zegt dat ze door hem is verkracht. Een andere oud-deelnemer heeft aangifte tegen bandleider Jeroen Rietbergen gedaan. Tegen een regisseur van het programma liggen twee aangiftes. Het AD meldde de eerste aangifte op 25 januari. Over de tweede aangifte werd vorige week woensdag bericht.

Ali B spreekt de beschuldigingen tegen. Hij heeft voorlopig zijn werkzaamheden als artiest, ondernemer en partner bij zijn managementbedrijf SPEC neergelegd. Ook de regisseur ontkent. Rietbergen geeft toe dat hij "contact van seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die bij The Voice of Holland betrokken waren, maar verder wijst hij de beschuldigingen van de hand.

'Tientallen meldingen'

De politie zegt dat naast de meldingen over het tv-programma de afgelopen weken "tientallen slachtoffers van mogelijk seksueel misbruik en/of ongewenst seksueel gedrag" zich hebben gemeld. Dat is meer dan gebruikelijk, schrijft de politie: "We zien dat er een breed maatschappelijk debat op gang is gekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat er een beweging in gang is gezet."

Het Openbaar Ministerie bekijkt per aangifte bekijken of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek.