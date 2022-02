Begrafenis 5-jarige Rayan in Marokko: 'Hele dorp is uitgerukt om voor hem te bidden'

In Marokko is de begrafenis van de 5-jarige kleuter Rayan begonnen. Zijn lichaam werd zaterdag na een dagenlange reddingsoperatie uit een 32 meter diepe put gehaald. Hij wordt begraven in het dorp Tamorot in het noorden van het land, waar het ongeluk plaatsvond.

"Het hele dorp is uitgerukt om afscheid te nemen van Rayan. Ook veel mensen van buiten het dorp willen naar de begrafenis om te bidden voor de jongen, maar dat laten de autoriteiten niet toe", vertelt correspondent Samira Jadir. "Het jongetje wordt begraven op een hoge berg, waar je alleen te voet kunt komen."