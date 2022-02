Kremlin rekent niet op grote doorbraak in gesprek Poetin en Macron

Al weken spreken landen tot op het hoogste diplomatieke niveau intensief over de situatie rond Oekraïne. Zo belde Macron voordat hij afreisde naar Rusland nog met de Amerikaanse president Biden. De twee benadrukten tegenover elkaar het belang van de soevereiniteit van Oekraïne, meldde het Witte Huis in een verklaring. Biden spreekt vandaag nog met de Duitse bondskanselier Scholz, die volgende week voor een soortgelijk bezoek als Macron naar Moskou en Kiev afreist.

In een interview met de Franse krant Journal du Dimanche zei Macron dat hij denkt dat Rusland via Oekraïne meer duidelijkheid wil krijgen over hoe samen te leven met de NAVO en de EU. De veiligheid en soevereiniteit van een land mogen volgens hem daarbij nooit onderwerp van een compromis zijn. Tegelijk is het volgens Macron legitiem dat Rusland de eigen veiligheid aankaart.

Naar verluidt spreken de twee wereldleiders elkaar in een kamer met enkel tolken en een paar notulisten aan hun zijde. Er is geen strakke tijdsplanning voor het onderhoud, dat aan het einde van middag (Russische tijd) begint.

De VS besloot vorige week nog extra militairen naar Europa te sturen. Een defensiewoordvoerder benadrukte dat die niet gingen om in Oekraïne te vechten, maar enkel om "een stevige verdediging van onze NAVO-partners" te garanderen.