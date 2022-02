Wie is Piet Costa, de man achter de martelcontainers?

De naam van Piet Costa komt bovendrijven als de politie een aantal berichtendiensten weet te kraken en de communicatie van criminelen onderschept. De politie leest mee met berichten die over grote partijen drugs lijken te gaan en ziet foto's voorbij komen van blokken cocaïne. Het vermoeden is dat P. de organisator is van deze drugssmokkel.

Tijdens het meelezen met het criminele berichtenverkeer doet de politie in het voorjaar van 2020 ook een heel andere, huiveringwekkende ontdekking. Piet Costa krijgt foto's toegestuurd van een loods, zeecontainers, isolatiemateriaal en een stoel met riemen. "Drie keer geïsoleerd", schrijft de afzender erbij. "Al sta je ernaast hoor je niks."

Piet Costa stuurt de foto's volgens justitie weer door aan iemand anders: "Wil je onze bajes zien plek voor man of tien. Schone loods. Alles geïsoleerd. Ze mogen schreeuwen."

Groot gevaar

Het is de politie duidelijk dat er groot gevaar dreigt, dat er kennelijk containers zijn ingericht om mensen in op te sluiten en te folteren. De man die de foto's zou hebben gestuurd is de 41-jarige Robin van O., een voormalig sportschoolhouder uit Utrecht. Via hem weet de politie de loods te traceren in Wouwse Plantage.

Binnen worden stiekem camera's geplaatst. Zo lukt het om de bouw van de 'onderwereldgevangenis' in de gaten te houden. Als de boel bijna klaar is, grijpt de politie in.

Snoeischaren en scalpels

In de loods vindt de politie zeven geïsoleerde containers, waarvan er zes zijn ingericht als cel en één als martelkamer. In de met camera's bewaakte cellen hangen boeien aan het plafond, op de vloer staat een chemisch toilet. In de martelkamer staat een oude tandartsstoel met riemen en liggen snoeischaren, scalpels en tangen, net als een vingerklem, zaag en gasbrander.

De schokkende beelden worden twee weken later naar buiten gebracht en zijn wereldnieuws. Ze bieden instant inspiratie voor scriptschrijvers: de gevangeniscontainer komt vrijwel een op een terug in de populaire serie Mocro Maffia.