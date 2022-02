Alarm in Zuid-Limburg om dreigende overstroming Geul

Bij Epen in Zuid-Limburg dreigt de rivier de Geul buiten zijn oevers te treden. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. Bij een watermolen, waar nu een vakantieverblijf in is gevestigd, zou het water naar binnen lopen. Het dorp zelf loopt geen gevaar.

De afgelopen dag is er veel regen gevallen in het gebied. Ook het waterpeil in de Gulp is daardoor verhoogd.

Het Waterschap Limburg zegt de situatie goed in de gaten te houden. Er worden extra inspecties uitgevoerd en waar nodig worden maatregelen genomen om de wateroverlast te beperken.