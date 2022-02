Sneeuwscooteren gaat verkeerd, kustwacht VS redt groep van enorme ijsplaat op meer

De kustwacht stuurde onder meer boot en een helikopter om de groep weer aan land te krijgen, meldde de instantie op Twitter.

Eerder deze week moest de kustwacht ook al uitrukken in de omgeving van Catawba Island. Toen werden zeven mensen van het ijs gered die ook in de problemen kwamen toen ze op een sneeuwscooter zaten. "Het is goed om te onthouden dat met wisselende weersomstandigheden ijs niet veilig is", waarschuwde de kustwacht na die reddingsoperatie.