Morgen (weer) minder treinen vanwege personeelstekort bij verkeersleiding ProRail

De afschaling van de NS betekent concreet dat op trajecten waar normaal gesproken zes treinen per uur rijden, er nog maar vier per uur rijden. Op trajecten waar vier treinen per uur rijden wordt het aantal teruggebracht naar twee. Eerder werd al besloten tot het schrappen van extra forensentreinen en nachttreinen op sommige trajecten.

Dit weekend reden er ook al minder treinen omdat veel medewerkers thuiszitten.