Demonstratie voor betere transgenderzorg: 'Je moet bewijzen dat je trans genoeg bent'

Van der Voorn meldde zich 2,5 jaar geleden aan voor de wachtlijst van de inmiddels failliete kliniek Stepwork. "Ik wist toen al dat ik trans was en niet blij was in mijn lichaam. Maar in de tussentijd heb ik alle informatie erover zelf moeten opzoeken. Als je zo lang moet wachten, ga je uit wanhoop zelf wel kijken wat je nodig hebt."

De wachttijden voor een hormoonbehandeling (fase twee) of voor plastische chirurgie (fase drie) zijn veel minder lang. Maar daarvoor moet je al door de mal van de diagnostiek heen zijn, zegt Michiel Verkoulen van adviesbureau Zorgvuldig Advies. Verkoulen is vanuit het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars gevraagd zich als kwartiermaker te buigen over de transgenderzorg.

Volgens hem is er de laatste jaren meer vraag naar transzorg, onder meer doordat de sociale acceptatie van trans personen is toegenomen. Ook de coronacrisis heeft z'n weerslag op de toegenomen vraag naar psychische hulp, zegt Verkoulen. "Door de pandemie komen depressieve klachten meer voor", legt hij uit. Het raakt met name pubers en jong volwassenen die zich als trans identificeren, ziet Verkoulen. "En die groep is vanwege hun leeftijd en trans-zijn al kwetsbaar."