1344 coronapatiënten in het ziekenhuis, 80.946 positieve tests dag na storing

De bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen dag afgenomen. Er liggen nu 1344 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1363), van wie 211 op de IC (gisteren: 229), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen werden de afgelopen dag 121 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er 13 nieuwe patiënten bij.

In onderstaande drie grafieken zie je hoe de instroom en bezetting in de ziekenhuizen zich hebben ontwikkeld, en wat de ruimte op de intensive cares is: