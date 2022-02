Restaurant in Roosendaal voor de derde keer doelwit van aanslagplegers

Een horecazaak in Roosendaal is voor de derde keer dit jaar het doelwit geworden van aanslagplegers. Rond 06.30 uur werd zwaar vuurwerk door een ruit naar binnen gegooid. In de zaak brak vervolgens brand uit.

Door de druk van de ontploffing van het vuurwerk werd het raam uit de voorgevel geblazen en ook de achterkant van het pand raakte zwaar beschadigd. De politie spreekt in een persbericht van een "serie aanslagen" op de zaak.

Het restaurant werd in januari al twee keer eerder getroffen door aanslagen met vuurwerk. In de nacht van 2 op 3 januari mislukte een aanslagpoging. Een onbekende plakte explosieven tegen het raam, maar ging ervandoor toen er een voetganger aankwam.

Anderhalve week later, op 13 januari, werd opnieuw zwaar vuurwerk tegen de ruit bevestigd. Deze aanslag veroorzaakte veel schade aan de horecazaak.

Eigenaar heeft geen idee

Over de aanslag van vanochtend zegt de restauranteigenaar tegen Omroep Brabant dat het voor hem een raadsel is wie het op zijn zaak gemunt heeft. Er zijn zeker twee daders betrokken bij de actie van vandaag, is te zien op camerabeelden. De recherche onderzoekt de zaak.