Jubilerende Elizabeth II laat zich niet kennen, toch is ze razend populair

"Juist in het feit dat ze consequent en plichtsgetrouw is, schuilt haar kracht", zegt koningshuisdeskundige Victoria Murphy. "Koningin Elizabeth heeft erg goed begrepen wat haar functie is binnen de monarchie en de democratie: het is een dienende rol. Een positie die je draagt met verantwoordelijkheid, een rol waarin je geeft. En ja, natuurlijk heeft ze veel privileges, maar voor haar gaat het erom hoe ze het beste haar volk kan dienen. Het is deze overtuiging die mensen al zo lang van haar kunnen zien en voelen. En dat is een van de redenen waarom ze zo populair is. Je ziet het alleen al aan het feit dat ze op 95-jarige leeftijd nog steeds aan het werk is."

Toegankelijk en raadselachtig

"I have to be seen to be believed" zou een van Elizabeths beroemde uitspraken zijn. Al decennialang vervult de vorstin publieke taken, ontmoet ze dag in dag uit mensen en staat haar leven en dat van haar familieleden in de schijnwerpers. Meer dan dertig procent van de 67 miljoen Britten zegt dat ze haar gezien of ontmoet hebben.

Maar toch zijn er maar weinig momenten waarop men een glimp heeft kunnen opvangen van Elizabeths eigen ideeën of meningen. De koningin geeft nooit interviews, ze beantwoordt nooit vragen. Ondanks die afscherming van haar privéopvattingen voelen haar onderdanen zich sterk met haar verbonden.

Het schijnt dat een op de drie Britten weleens in zijn of haar dromen thee heeft gedronken met Hare Majesteit. De psychologie daarvan belicht een interessant aspect van haar regeerperiode, meent Victoria Murphy. "Een van de grote successen van haar regeerperiode is dat ze enerzijds erg toegankelijk is voor het publiek maar tegelijk een soort 'enigma' blijft. We weten niet wat ze denkt, toch voelen we ons erg verbonden met haar. Ze geeft niet veel weg, maar ze is altijd zichtbaar en beschikbaar voor haar publiek."