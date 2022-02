Brand in verpleeghuis in Zuidland, 28 bewoners geëvacueerd

In Zuidland is vanmiddag een verzorgingstehuis ontruimd vanwege een brand die op de tweede verdieping van het complex was ontstaan. De brand veroorzaakte veel rook en sloeg over op het dak van het gebouw.

Zeker 28 bewoners zijn geëvacueerd naar een ander deel van het zorgcomplex. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is inmiddels geblust, de brandweer controleert het gebouw op rook. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van het tehuis terug kunnen naar hun woningen.