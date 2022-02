Terroristen bliezen 50 jaar geleden gasleiding op: 'Het was zo'n geweld'

In Overlangel was Dinie Manders die nacht aan het bevallen. Op het moment van de aanslag lag ze bij te komen, met kersverse dochter Lianne in haar armen. "We hoorden een harde knal. We schrokken. Ik keek naar buiten en zag veel vlammen en een rood verlichte hemel. Ik zeg tegen mijn man: oh Tinie, er is iets ergs gebeurd." Haar man had al snel door dat er iets goed mis was bij de Gasunie.

Niet lang daarna reden politiewagens met geluidsinstallaties door het dorp met de boodschap dat iedereen moest vertrekken. Maar Tinie en Dinie Manders wisten zich geen raad. "We konden geen kant op. Ik moest als pas bevallen vrouw plat blijven liggen. Uiteindelijk zijn we opgehaald door de ambulance en naar het ziekenhuis in Oss gebracht."

Lianne's verjaardag

Ondertussen kreeg Visschers samen met een collega de opdracht de gastoevoer handmatig dicht te draaien. "Mijn collega kreeg een beschermend pak aan. Ik lag 25 meter verderop in een sloot, met mijn collega aan een touw. Mocht het echt misgaan, dan zou ik hem heel snel weg kunnen trekken, was toen de gedachte."

Wonder boven wonder lukte ook die operatie. Het vuur doofde en rond 10.00 uur kregen de bewoners van Overlangel te horen dat ze weer naar huis mochten.

Voor Dinie en haar man Tinie ging het leven na de aanslag gewoon weer door. Wakker hebben ze er nooit meer van gelegen. Wel worden ze natuurlijk jaarlijks aan de aanslag herinnerd. Al is het maar omdat dochter Lianne onlosmakelijk is verbonden met die februarinacht. Ook het fotoalbum herinnert hen aan de bizarre eerste nacht met z'n drietjes. De eerste foto van baby Lianne is pas gemaakt op 7 februari. "Er kwam nou eenmaal iets tussen", lacht Tinie.