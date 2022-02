Spotify verwijdert tientallen podcastafleveringen van Joe Rogan

Spotify heeft gisteren zeker zeventig afleveringen van de podcast The Joe Rogan Experience verwijderd, waaronder afleveringen met podcastmaker Tim Ferriss, komiek Theo Von en marketingprofessor Gad Saad.

Waarom de afleveringen zijn verwijderd, is niet bekend. Spotify zegt er zelf niets over. Fans op internetforum Reddit speculeren dat het te maken kan hebben met grof en racistisch taalgebruik, zoals het gebruik van het n-woord.

Vorige week lagen Spotify en Joe Rogan onder vuur voor het verspreiden van desinformatie over het coronavirus in The Joe Rogan Experience, waar gemiddeld 11 miljoen luisteraars naar luisteren. De artiesten Neil Young en Joni Mitchell eisten dat hun hun muziek van het streamingsplatform zou worden verwijderd.

Daarop besloot Spotify maatregelen te nemen tegen het verspreiden van desinformatie op de streamingsdienst. Het is onduidelijk of het verwijderen van de afleveringen een reactie daarop is.

Uit context

Spotify en Joe Rogan hebben tegenover Amerikaanse media nog niet op de kwestie gereageerd. Wel heeft Rogan in een videoverklaring op Instagram excuses aangeboden voor het gebruik van het n-woord in zijn podcast.

Die verklaring volgt op de circulatie van een videocompilatie van clips waarin Rogan het woord herhaaldelijk gebruikt. "De clips zijn uit de context gehaald en allemaal samengeperst", zegt hij in de verklaring. "Het ziet er verschrikkelijk uit, zelfs voor mij."

Rogan erkent dat hij jaren geleden regelmatig het n-woord gebruikte en dat hij daar nu spijt van heeft. De podcastmaker gaat in de verklaring niet in op de afleveringen die van Spotify zijn verwijderd. De meeste afleveringen die van het platform zijn weggehaald, zijn jaren geleden al opgenomen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de mensen die in de podcasts te gast zijn, zelf hebben gevraagd de afleveringen van Spotify te verwijderen. Met Tim Ferris, waarvan in ieder geval één aflevering is verwijderd, staan andere afleveringen wel nog online.