1363 coronapatiënten in ziekenhuis, minder positieve tests door storing

De totale bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen dag nagenoeg gelijk gebleven. Er liggen nu 1363 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1366), van wie 229 op de IC (gisteren: 214), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ook gisteren was een lichte daling te zien.

De afgelopen dag zijn in de ziekenhuizen 180 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er 9 nieuwe patiënten bij.

In onderstaande drie grafieken zie je hoe de instroom en bezetting in de ziekenhuizen zich heeft ontwikkeld, en wat de ruimte op de intensive cares is: