Minneapolis verbiedt politie-invallen zonder waarschuwing na fatale inval

Volgens de politie hield Locke zijn pistool op de agenten gericht en moesten zij in een fractie van een seconde beslissen of sprake was van een dreiging. Critici zeggen dat op de bodycambeelden niet duidelijk te zien is waarop het wapen gericht was.

Ook vinden ze dat de politie behalve moord ook karaktermoord heeft gepleegd, door foto's naar buiten te brengen van het geladen pistool van Locke. Volgens hen schetst de politie daarmee een bepaald beeld van de 22-jarige man, terwijl hij een vergunning had voor het wapen en zijn pistool mogelijk alleen maar trok omdat hij was geschrokken van het lawaai.

Moordonderzoek

De ouders van Locke spreken van een "executie". Volgens hen hield hun zoon zich aan de wet en had hij geen strafblad.

Het is onduidelijk waarom de politie de woning van Locke binnenviel. Een woordvoerder zei donderdag dat zijn naam niet op het huiszoekingsbevel stond, dat was afgegeven in verband met een moordonderzoek. "Het is onduidelijk of en hoe Locke bij dat onderzoek betrokken was", aldus de woordvoerder. Dat wordt nog onderzocht.

Huiszoekingsbevelen

De burgemeester van Minneapolis heeft de politie nu dus verboden om no-knock warrants uit te voeren. Voortaan moeten ze hun inval vrijwel altijd van tevoren aankondigen door op de deur te kloppen en dan even te wachten. Alleen bij acute dreigingen mogen ze zonder aankondiging een inval doen, mits de politiechef daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ondertussen werkt de burgemeester samen met de politie aan nieuwe regels voor invallen. Daarvoor kijken ze ook naar de situatie in andere steden, zoals Louisville. Daar zijn de no-knock warrants al sinds 2020 verboden, als onderdeel van de zogeheten 'Breonna-wet'. De wetgeving is genoemd naar Breonna Taylor, een zwarte vrouw die begin 2020 door agenten werd doodgeschoten in haar eigen huis.

George Floyd

De dood van Locke legt opnieuw een vergrootglas op het handelen van de politie in Minneapolis, waar de gewelddadige dood van George Floyd twee jaar geleden een golf van protesten teweegbracht. Toen Floyd in mei 2020 werd aangehouden, drukte een agent zo lang met zijn knie op diens nek dat hij geen lucht meer kreeg en overleed. Daarop gingen mensen wereldwijd massaal de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en institutioneel racisme, onder de noemer Black Lives Matter.

Ook na de dood van Locke gingen in Minneapolis mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld. Ze hadden borden mee waarop onder meer stond: 'Hij was aan het slapen'.