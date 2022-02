Vermist IJslands vliegtuigje teruggevonden, ook Nederlands slachtoffer

In een meer in IJsland is het wrak van een toeristenvliegtuigje teruggevonden dat sinds donderdag werd vermist. Voor zover bekend heeft geen enkele inzittende de crash overleefd. Het toestel is nog niet geborgen.

Onder de passagiers was een 27-jarige Nederlandse man die in België woonde, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de luchtvaartmaatschappij. Over de andere inzittenden heeft het ministerie geen informatie. IJslandse media schrijven dat er behalve de piloot drie buitenlandse toeristen in het toestel zaten.

Het gecrashte sportvliegtuig, een Cessna 172, lag in een groot zoetwatermeer op enkele tientallen kilometers ten oosten van de hoofdstad Reykjavik. Het toestel werd getraceerd door een op afstand bestuurbare onderzeeër, zegt de IJslandse kustwacht in een verklaring.

Golden Circle

Het vliegtuig was donderdagochtend vanaf de luchthaven van Reykjavik opgestegen voor een rondvlucht over de zogeheten Golden Circle, een populair toeristisch gebied met watervallen en andere bezienswaardigheden.

Het laatste contact met de piloot was ongeveer een uur na vertrek. Volgens de kustwacht waren de vliegomstandigheden goed.

Honderden reddingswerkers hebben de afgelopen dagen meegezocht naar het vermiste vliegtuig. De kustwacht bedankt iedereen voor hun inzet.

Peru

Gisteren kwamen bij een ongeluk met een soortgelijk vliegtuigje in Peru drie Nederlandse toeristen om. Dat toestel, een Cessna 206, stortte enkele ogenblikken na het opstijgen neer en vloog daarna in brand.