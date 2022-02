Wekdienst 5/2: Medaillekansen op Winterspelen • Studentenprotest in Amsterdam

Goedemorgen! Vandaag komen de Nederlandse schaatsers voor het eerst in actie op de Winterspelen. Irene Schouten is de grote favoriet op de 3000 meter. En in Amsterdam wordt gedemonstreerd voor een hogere compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vallen.

Eerst het weer: vandaag is het eerst vooral droog en schijnt de zon regelmatig. Later neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vooral vanavond valt daar wat regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 7 of 8 graden.