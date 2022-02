'Laatste fase' reddingsoperatie Rayan

Het is reddingswerkers in Marokko nog niet gelukt om bij de 5-jarige Rayan te komen. Het jongetje zit sinds dinsdag vast in een 35 meter diepe put. De reddingsactie die voor hem is opgezet, is inmiddels wereldnieuws.

De lokale nieuwssite Le360 meldde rond 04.40 uur via Facebook dat de reddingsoperatie de laatste fase heeft bereikt. Hoe ver de reddingswerkers nog bij de kleuter vandaan zijn, is niet duidelijk.

Gisteren liepen berichten over de voortgang van de operatie liepen uiteen. Volgens sommige media waren hulptroepen enkele meters bij Rayan vandaan, in andere media ging het over een afstand van ongeveer 1,5 meter.

Het laatste stuk wordt horizontaal gegraven; er liggen buizen klaar om een tunneltje aan te leggen.