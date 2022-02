VN-rapporteur Melzer, die fel oordeelde over Haagse politie, vertrekt

Nils Melzer, de VN-gezant die vorige maand harde kritiek uitte op een politieoptreden in Den Haag, legt zijn functie als rapporteur op het gebied van marteling vroegtijdig neer. Hij vertrekt eind maart naar het Internationale Rode Kruis, waarvoor hij eerder al werkte. Zijn termijn als rapporteur van de Verenigde Naties liep eigenlijk tot oktober.

Melzer was in januari dagenlang in het nieuws na kritische uitspraken over het optreden van de Mobiele Eenheid bij een coronaprotest in Den Haag, op 14 maart vorig jaar. Over beelden van een arrestatie zei hij op Twitter: "Dit is een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld die ik gezien heb sinds George Floyd". Daarmee verwees hij naar de fatale arrestatie van de zwarte George Floyd in Minneapolis in 2020, die aanleiding was voor de wereldwijde Black Lives Matter-protesten.

Politie boos

Met zijn tweets haalde Melzer zich onder meer de woede van de Nederlandse politie op de hals. Politiebonden zegden het vertrouwen in hem op en dienden een klacht tegen hem in bij de VN. De politie Den Haag noemde het teleurstellend dat Melzer "stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van de context". De politie wil verder eerst het oordeel van de rechter afwachten in de zaak tegen twee agenten die bij de bewuste actie in maart 2021 betrokken waren.

Melzer zei later dat hij nog steeds achter zijn kritiek stond, al erkende hij dat hij "genuanceerdere" woorden had kunnen gebruiken. Zijn vroegtijdige vertrek heeft volgens hem te maken met zijn nieuwe baan, die niet te combineren zou zijn met het VN-werk. Volgende maand staat nog wel een bezoek aan Nederland op de agenda.

De Zwitser Melzer was sinds 2016 VN-rapporteur inzake marteling. Hij sprak zich verder onder meer uit over de situatie van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die in Groot-Brittannië wacht op uitlevering. Ook uitte hij kritiek op de politie van Berlijn, die volgens hem bij een coronaprotest mogelijk mensenrechten heeft geschonden.