Nederlands schip verliest tienduizenden dode vissen voor Franse kust

Sea Shepherd zegt tegen persbureau Reuters dat de wijting een bijvangst was, die overboord is gegooid. Dat is verboden: volgens de EU-regels moet ook bijvangst aan land worden gebracht. In de verklaring van de rederij staat dat de wijting van grote waarde is. "Het is niet in het belang van onze leden om vis die gevangen wordt kwijt te raken."

Onderzoek

De Franse minister voor de Zee, Girardin, noemt de beelden die door Sea Shepherd zijn gemaakt "schokkend". Ze heeft de Franse toezichthouder gevraagd een onderzoek in te stellen.

De Margiris is het op een na grootste visserijschip ter wereld. Het vaart onder de Litouwse vlag, maar is eigendom van rederij Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk. Het bedrijf reageerde vrijdagavond niet op een verzoek om commentaar.