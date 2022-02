Bewoners Moerdijk misselijk door stankoverlast, 'niet schadelijk voor gezondheid'

In Moerdijk hebben bewoners sinds vanmiddag last van stank. Meerdere mensen belden de hulpdiensten omdat ze misselijk werden en hoofdpijn kregen. Volgens de veiligheidsregio is de oorzaak is een lekkende put in de haven. Die wordt vanavond nog dichtgemaakt.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt tegen Omroep Brabant dat rond 14.00 uur de eerste melding van stankoverlast binnenkwam. Gedurende de hele middag bleven er bezorgde telefoontjes naar het noodnummer binnenkomen, met name uit de regio van de haven in Moerdijk.

Een speciaal meetteam van de brandweer heeft onderzoek gedaan in de haven. Ze gingen langs bij schepen en bedrijven. Uiteindelijk bleek een lekkende put dus de bron van de stank. Het is nog onduidelijk wat voor soort stof of gas er uit de put lekt.

De stank zal in ieder geval lange tijd blijven hangen, aldus de woordvoerder. "Mensen hoeven niet bang te zijn voor bijwerkingen, maar de vieze lucht verdwijnt niet zomaar." Wel adviseert de veiligheidsregio om ramen en deuren gesloten te houden.

Ook zegt de woordvoerder dat mensen niet bang hoeven te zijn als ze zich niet lekker voelen. "Het is natuurlijk vervelend, maar het is niet schadelijk voor de gezondheid."