Amazon scoort op de beurs na neergang Facebook gisteren

De jaarcijfers van Amazon zijn goed ontvangen op de Amerikaanse beurs. Het aandeel schoot bij de opening van de beurs op Wall Street omhoog met meer dan 10 procent. De techgigant boekte in 2021 een omzet van omgerekend meer dan 400 miljard euro, de winst bedroeg 28 miljard euro. Facebooks moederbedrijf ging gisteren juist heel hard onderuit na de bekendmaking van de resultaten.

Het enthousiasme onder beleggers voor Amazon wordt toegeschreven aan het feit dat het bedrijf de prijs van Amazon Prime verhoogt. Dat is een loyaliteitsprogramma met extra's, waaronder snellere bezorging en een videodienst. Klanten in de VS gaan straks 139 dollar per jaar betalen; volgens het bedrijf het gevolg van oplopende arbeids- en transportkosten.

Ook is Wall Street blij met het doorlopende succes van Amazons clouddienst AWS (Amazon Web Services). Dat onderdeel is al langer goed voor het grootste deel van de winst. Verder is men blij met Amazons investering in de elektrische automaker Rivian.

Waarschuwing minder omzet

Amazon waarschuwde wel dat de omzet, door oplopende arbeidskosten, in het huidige kwartaal lager zal uitvallen dan waar analisten op hadden gehoopt. Gerekend wordt op een omzet van 97 tot 102 miljard euro.

De ontvangst op de beurs staat in schril contrast de reactie gisteren op de resultaten van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Het bedrijf opereert weliswaar in een andere markt en in andere omstandigheden, maar qua omvang en impact worden ze vaak met elkaar vergeleken.

Bekijk hier de jaaromzet van de zogeheten 'Big Five' onder de techbedrijven: