Ruim 22 jaar cel voor 'tweede schutter' in zaak vergismoord dj Latumahina

Tony D., de man die in 2018 werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan de vergismoord op dj Djordy Latumahina, is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar en 11 maanden.

Het hof acht een celstraf van 30 jaar op zijn plaats, maar D. is vorig jaar september ook veroordeeld tot zeven jaar cel voor het smeden van plannen om crimineel Naoufal 'Noffel' F. te vermoorden. Daarom kwam het hof vandaag uit op een celstraf van bijna 23 jaar.

D. werd in de rechtszaak in 2018 al door het Openbaar Ministerie gezien als tweede schutter, maar werd toen vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Een anonieme bedreigde getuige heeft voor het hof verklaard dat D. de tweede schutter was. Het Hof oordeelde dat die verklaring betrouwbaar en bruikbaar genoeg was om als bewijs op te voeren.

De twee andere verdachten Wendell R. (50) en Ulrich B. (48) zijn tot twintig jaar cel veroordeeld. Daarmee volgt het hof de strafeis van het Openbaar Ministerie. De straffen zijn hoger dan het vonnis van de rechtbank in 2018. Toen kregen de mannen 18 en 16 jaar opgelegd.

Dj en programmeur Bitterzoet

De 31-jarige Latumahina werd in oktober 2016 vermoord in het bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochter. De schutters openden met semi-automatische wapens het vuur op het gezin, toen Latumahina zijn auto wilde parkeren bij hun appartement in Amsterdam-West.

De moord op Latumahina was het gevolg van een persoonsverwisseling. De schutters hadden hem aangezien voor een drugscrimineel die in hetzelfde complex woont, concludeerde de recherche in zijn onderzoek. Latumahina werkte als dj en programmeur in de Amsterdamse club Bitterzoet. Hij was geen bekende van de politie en had niets met met de onderwereld te maken.